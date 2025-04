“恭喜 Cognizant 在 HFS 的《2025 年最佳商业银行服务提供商》(The Best Service Providers for Commercial Banks, 2025) 报告中被评为市场领导者。在金融服务业,满足商业银行的需求是一个独特的领域,需要面向企业(而非消费者)的深度 IT 和业务运营专业知识。Cognizant 有着在 B2B 环境中改善客户体验的能力,这源自其优秀的领域咨询经验、深厚的银行运营专业知识以及强大的平台合作关系,赢得这一荣誉可谓实至名归。”

Elena Christopher,首席分析师兼首席战略官