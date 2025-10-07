2025 年度 HFS Horizon 3 市场领导者

“对于希望摆脱遗留系统包袱、备战数字经济的贷款机构而言，平台现代化是首要战略任务，而 Cognizant 正深度参与这一进程。他们通过智能运营和技术优先的策略，助力行业抵御宏观环境冲击、不断提高的客户体验要求以及日益严格的监管压力。其灵活可用的合作模式及‘即服务’方案，让贷款机构能更轻松地启动有意义的转型”

Divya Iyer，BFSI 实践主管 - HFS Research 分析师观点