跳至主要内容 Skip to footer
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@e4755cc" 职业
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@768421d1" 新闻中心
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@7a1ec5a5" 活动
  • "com.cts.aem.core.models.NavigationItem@36373c08" 投资者关系
2025 年度 HFS Horizon 3 市场领导者
Cognizant 在《2025 年度最佳抵押贷款服务提供商》中被评为 Horizon 3 市场领导者

Cognizant 支持抵押贷款机构通过数据、AI 和平台驱动的创新保持领先地位。通过将深厚领域专长、咨询能力与强大的合作伙伴生态相结合，我们设计能够实现智能运营、技术驱动型效率的目标运营模式。我们的平台知识在现代化改造中发挥关键作用，为抵押贷款机构采用的自主构建与外部采购策略提供有力支持。

Cognizant 提供 20 多种专为抵押贷款业务开发的专用资源与加速器，包括 DAF、iVerify 及合规服务，旨在弥补通用平台和贷款发起系统的能力缺口。我们的 Neuro® 平台支持 AI 驱动的流程编排、与合作伙伴产品的无缝集成，并且能够在数据和云环境中实现企业级性能。

阅读报告 查看信息图表
“2025 年度最佳抵押贷款服务提供商”Horizon 3 市场领导者徽章

“对于希望摆脱遗留系统包袱、备战数字经济的贷款机构而言，平台现代化是首要战略任务，而 Cognizant 正深度参与这一进程。他们通过智能运营和技术优先的策略，助力行业抵御宏观环境冲击、不断提高的客户体验要求以及日益严格的监管压力。其灵活可用的合作模式及‘即服务’方案，让贷款机构能更轻松地启动有意义的转型”

Divya Iyer，BFSI 实践主管 - HFS Research 分析师观点

返回“荣誉”页面