2025 年医疗保健数据、分析与 AI 服务
在 Everest Group 的《2025 年医疗保健数据、分析和 AI 服务 PEAK Matrix® 评估》中，Cognizant 被评为领导者

Cognizant 获得此项认可的原因包括：AI 赋能的医疗保健数据与分析解决方案、完善的合作伙伴生态系统，以及在云创新实验室和卓越中心内推行 Gemini Studios。

阅读完整报告
2025 年度 HFS Horizons 保险服务徽章
