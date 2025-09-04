2025 年度 Google Cloud 合作伙伴生态系统

在 ISG Provider Lens™ 发布的知名报告——美国地区《2025 年 Google Cloud 合作伙伴生态系统报告》中，Cognizant 一举拿下四个战略象限的“领导者”称号，巩固了其作为企业值得信赖的云与 AI 领域转型合作伙伴的地位。

Google Cloud 专业服务（咨询与迁移）

Google Cloud 托管服务

Google Cloud 企业数据基础设施服务

Google Cloud 生成式 AI 和 AI 服务