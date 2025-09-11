2025 年度支付方理赔与管理平台

在《2025 年度 Best in KLAS》报告中，Cognizant 荣获“支付方理赔与管理平台”细分领域的杰出表现者。此奖项评估了客户与 Cognizant 互动的体验以及 TriZetto 医疗保健产品的使用，考察的领域包括文化、忠诚度、运营、产品、关系、价值和市场活力。