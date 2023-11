自从去年年底生成式 AI 成为热门商业话题以来,“为未来做好准备”的想法与采用 AI 已经变得密不可分。借助这项强大的技术,企业可以获得所需的速度、敏捷性并做出更准确的决策,从而在当今瞬息万变的环境中占据优势。

早在生成式 AI 出现之前,AI 的应用就已经如火如荼。Economist Impact 最近的一项研究中指出,AI 和机器学习 (ML) 技术在受访者为未来做好准备的过程中已经采用或计划采用的六大技术中占据两席(见图 1)。Cognizant 与 Economist Impact 合作开展了这项研究,该研究对全球不同行业的 2,000 名高管进行了调查,这是我们持续开展工作的一部分,目的是明确为未来做好准备需要什么,以及企业距离达到为未来做好准备的状态还有多远。(研究报告全文见“Ready for anything: what it means to be a modern business.”)



在我们对数据的分析中,近七成的人将 AI/ML 列为首要投资领域,这表明他们认为 AI/ML 对于当今有效开展业务至关重要。