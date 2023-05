Product Lifecycle Management

PLM leverer innovasjoner verdt 1,5 millioner dollar og sparte 84 000 dollar per kvartal

På grunn av økende kostnader for å støtte en Agile prosjektlivssyklusadministrasjonsapp, så et globalt teknologiselskap til Cognizant for å finne effektivitet. Resultatet: vi reduserte den totale innsatsen til 158 timer per måned.