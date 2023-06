Cognizants vertikale markedsfokus for ServiceNow er robust og validert av vår pågående co-innovasjon med samarbeidspartneren vår. Ved å bruke Cognizants løsningstilbud og strategiske oppkjøp, spenner vår vertikale ekspertise over 20 bransjer. Ved å bygge på Now-plattformen for å løse spesifikke forretningsproblemer innenfor hver bransje, hjelper vi kunder med å skape overbevisende opplevelser trukket sammen av automatiserte og smarte prosesser.

Helse og biovitenskap

Drevet av Now, tilbyr vår pasientportal for desentraliserte kliniske studier (DCT) robust helpdesk-funksjonalitet for pasienter og omsorgspersoner. Ved å bruke en selvbetjent virtuell agent tilbyr løsningen informasjonstilgang til tjenestekataloger og kunnskapsartikler med hundrevis av automatiserte emner og emneblokker. Den inkluderer forhåndsbygget integrasjon med de beste journalsystemene, intervensjonstjenestekoordinering og en enkel skjermvisning for støtteagenter.

Teknologi

Cognizants Partner Services Network-løsning (PSN), drevet av Now, gjør det mulig for teknologi- og produksjonsbedrifter å strømlinjeforme tjenestepartnersamfunnet sitt ved å matche tjenestemuligheter med partnere etter ferdigheter, beliggenhet og tilgjengelighet. PSN kan også brukes til å integrere nye partnere og opprette og administrere arbeidsordrer. Partner Services Network-dashbordet gir sanntidsstatusoppdateringer på arbeidsordrer til produsenten/partneren/kunden.

Utdanningsadministrasjon

Vår Student Experience-applikasjon tilbyr en mengde tjenester, inkludert onboarding-tjenester som opptaksprosess, orientering, økonomisk støtte, studenthelse, transport, bibliotektjenester og overnatting. Det tilbyr også karrieretjenester som jobbplassering, internship, rekruttering på campus og legitimasjon. Et admin-dashbord og en studenttjenester-komponent tilbys også, inkludert rådgivning, behandling av trakasseringssaker og campus- og offentlig sikkerhet.

Produksjon, logistikk, energi og verktøy

Denne løsningen er bygget for ServiceNow-plattformen, og leverer automatisering av serviceavtaler, trygge bygninger og oppstartstjeneste som er redesignet med bruk av virtuell teknologi.

Detaljhandel og gjestfrihetsløsninger

Våre applikasjoner inkluderer butikkbeholdning og administrasjon, serviceadministrasjon, prediktiv intelligens for butikklokaliseringsproblemer og distribuerbar detaljhandelstjenestetaksonomi. Vi tilbyr også forretningskontinuitet og risikostyringsløsninger for detaljhandel og hospitalityleverandører. For franchisetakere tilbyr vi empowerment-løsninger basert på alt fra portaler og fellesskap til lokale systemer og data.

Telco

For våre ServiceNow-telco-kunder tilbyr vi et partnerløsningsnettverk med onboarding/offboarding med en enkel knapp. Gjennom vårt Cognizant AWS-partnerskap tilbyr vi også teleselskaper flere sanntidsfunksjoner for oppdagelse av AWS-aktiva; bruksklare (OOB) integrasjonsfunksjoner for AWS Managed Services; og en serverløs kontinuerlig integrasjon (CI) sporingstillegg for ServiceNow Common Service Data Model (CSDM) 3.0.