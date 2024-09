SAP på Azure

Vår unike SID-baserte prismodell for Managed Platform as a Service (MPaaS) for SAP-applikasjoner gir deg en virkelig forbruksbasert pristilnærming for å administrere teknisk drift av SAP-systemer på Azure. For å utforme en feilsikker infrastrukturarkitektur for distribusjon og migrering av SAP til Azure, må du effektivisere den tekniske driften med fokus på detaljer. Cognizant hjelper til ved å kartlegge viktige forretnings- og sikkerhetskrav, etablere et sett med designprinsipper for å klargjøre mål og prioriteringer, og foreta designvalg for SAP-distribusjon på Azure.

Vi hjelper deg med å utnytte de mange fordelene ved å drifte SAP-systemer i Azure-skyen, blant annet: