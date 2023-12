Cognizant® SmartMove

«Cognizant engasjerte seg fullt og helt i at prosjektet skulle oppnå suksess: implementering av globale prosesser av høy kvalitet. Fremfor alt opptrådte de sammen med oss som «ett team», og gjorde det som måtte til for å oppnå suksess, som en sann partner. Med kompleksiteten og størrelsen på denne S/4 HANA-distribusjonen var utfordringer uunngåelig, men Cognizant responderte godt og nådde konsekvent alle milepæler gjennom hele prosjektet. Forberedelsene og alt arbeidet førte til at oppstarten var den smidigste i ERP-historien vår.» – Head of IT, globalt bioteknologiselskap