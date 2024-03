RISE med SAP

"Cognizant var i stand til å levere et fungerende SAP S/4HANA-system for vår nye greenfield-fabrikk i løpet av en periode på 15 måneder fra RFP til å go live, og ni måneder med aktiv leveranse. Et kjerneteam av tekniske og funksjonelle analytikere ble støttet av et mye bredere team for å levere prosjektet i et eksternt arbeidsmiljø på tvers av åtte tidssoner, håndhevet av COVID-19-pandemien. En fantastisk prestasjon. Stor TAKK til alle involverte."

IT Solution Architect, et ledende selskap for produksjon av medisinsk utstyr