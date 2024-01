Revolusjoner menneskelig kapitalforvaltning Cognizants Oracle Cloud HCM-tjenester utnytter kraften til data, automatisering og innovasjon for å hjelpe bedrifter med å ta informerte beslutninger, forbedre ansattes engasjement og trives i en dynamisk markedsplass. Våre Cloud Central-verktøy og -akseleratorer gjør det mulig for kundene våre å raskt spore Oracle Cloud HCM-transformasjonen uten nedetid og en automatisering på opptil 35 % av manuell innsats. Med ekspertise innen over 70 Oracle Cloud-moduler hjelper Cognizant bedrifter med å nå sine mål med bransjeutprøvde løsninger. Kompetansen vår innen implementering av Oracle HCM-løsninger for talent- og arbeidsstyrkeledelse og lønn gjør oss i stand til å samarbeide med kundene våre for å lage en komplett HR-løsning som dekker deres HR-behov.

Cognizant er en ideell partner for bedrifter som planlegger å omfavne Oracle Cloud HCM som en strategisk muliggjører for arbeidsstyrkens produktivitet, ansattes erfaring og fremtidsklar HR.