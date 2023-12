Forenkle og moderniser Med dyp domenekompetanse og en sterk IT-tilstedeværelse er Cognizant en ledende Oracle Cloud-partner. Forenkling og modernisering av forretningsprosesser og IT-infrastruktur er avgjørende i dagens digitale mandat. Oracles sky-teknologier spiller en kritisk rolle for å støtte digitale transformasjonsinitiativer. Cognizant er en anerkjent leder innen digitale transformasjonsinitiativer, og et av bransjens ledende konsulent- og rådgivingsselskaper – både for virksomheter som har migrert og for dem som vurderer å flytte til Oracle Cloud. Oracle anerkjente Cognizant som en topp skysystemintegratorpartner etter at vi har lykkes med å samarbeide i HCM- og ERP/EPM-skyapplikasjonsområdet og fullført flere engasjementer enn noen annen partner i Oracle-alliansens økosystem. Dette gjør det mulig for oss å tilby gode forretningsløsninger til bedrifter som leter etter måter å flytte fra datasentervirksomheten på, og flytte kostnadene til digital innovasjon. Cognizant Oracle Cloud Studios i Bengaluru, India og Nashua, New Hampshire, i USA, er forsknings-, utviklings- og innovasjonssentre som viser våre beste skyløsninger og prototyper for en bedre kundeopplevelse. På Cloud Studio lager vi raskt prototyper og leverer programvare for å hjelpe deg å nå kunder og komme deg inn på nye markeder.