SAP i skyen

En holistisk tilnærming til skyen

Cognizants SAP on Cloud-tilbud spenner over hele omfanget av SAP-krav for å distribuere alle produksjons- og ikke-produksjons-, SAP- og ikke-SAP-applikasjoner til skyen, raskt og effektivt. Det inkluderer rådgivning om skytilpasning for åpne skyløsninger, utforming av design for distribusjon eller migrering av SAP til sky, utarbeidelse av en detaljert distribusjons-/migreringsplan, og gjennomføring og pågående optimalisering og støtte.