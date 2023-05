Cognizant® SmartMove

Hvorfor Cognizant

Vi tilbyr ende-til-ende-løsninger for kjernemodernisering

Kompetanse: Cognizant er en erfaren partner og har hjulpet virksomheter med å legge strategier og migrere til SAP S/4HANA siden det ble lansert i 2015.

Pålitelig rådgiver for kunder: Våre fokuserte programmer, som styres av beste praksis i bransjen, leveres til rett tid og i henhold til det originale veikartet, noe som forbedrer kundetilfredsheten. Kundene våre rangerer oss høyt når det gjelder generell tilfredshet, thought leadership, testmetoder, fleksible funksjoner / DevOps-funksjoner, funksjonelle ferdigheter og innovasjon.

Anbefalt av analytikere: Anerkjent av ledende globale analytikere, inkludert Leader Quadrant av ISG, Nelson Hall og Everest Group, som en leder innen transformasjoner drevet av S/4HANA.

Partnerskap: Cognizant er SAP Global-partner. Vi er også Global Strategic Service-partner for Intelligent ERP, SAP MOVE, S/4HANA Beta-programmet og SAP Model Company. I tillegg hjelper samarbeidet vårt med Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) og Google Cloud Platform (GCP) – for å nevne noen strategiske partnere – oss med å tilby ende-til-ende-løsninger for din strategi for kjernemodernisering.

SAP Factory Qualification: Prosesser, verktøy, akseleratorer og rammeverk som er best i sin klasse er innebygd i løsningen, som er sertifisert og validert av SAP.