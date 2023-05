Bli klar for forstyrrelser

Vi utnytter Pega-plattformen for å hjelpe verdens ledende merkevare med å ta i bruk nestegenerasjons forretningsmodeller for å innovere, automatisere, levere fantastisk kundeengasjement og transformere virksomheten i stor skala og høy hastighet. For overlegen nestegenerasjons kundeengasjement er fremtiden nå. For å holde seg i forkant må moderne bedrifter omforme sine forretningsmodeller digitalt, oftere og i større skala enn noensinne. Cognizant benytter Pega for å levere løftet om digitale løsninger i stor skala. For å hjelpe bedriften din med å tilby omnikanalopplevelser og forbedre kundeengasjementet samarbeider vi med Pega for å lage smarte løsninger som utnytter vårt Pega digitale innovasjonssenter. Vi hjelper deg med å bygge applikasjoner med fantastisk UX for flere digitale kanaler, smarte roboter og kunstig intelligens (AI). Alt dette kan hjelpe bedriften din til å ta raskere beslutninger som utnytter ende-til-ende-automatisering og en low/no-code-plattform for forretningsprosesstyring (BPM), robotikk og saksbehandling. Cognizant har verdens største og lengste Pega-praksis – med et tyve års langt forhold til Pegasystems – og vi er medlem av deres Partner Advisory Council. Vår grundige erfaring gjør at du kan takle det uventede og håndtere forstyrrende krefter samtidig som du forbedrer kundeengasjementet.