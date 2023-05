Transformasjon og rådgivning

Forsyningskjeder er under press for å tilpasse seg endringer som skyldes stadig mer komplekse globale markeder, økonomiske svingninger og arbeidstakerspørsmål. Teknologi er en strategisk pådriver som sikrer at forsyningskjeder som er basert på kraften i digital kapasitet som IoT og analyse, får en fordel over konkurrentene fordi de kan forutse problemer, forutsi resultater og foreslå passende løsninger.

Cognizant hjelper deg å utnytte ekstra verdi fra forsyningskjeden din ved å lage løsninger som er skreddersydde for å dekke markedets behov. Våre forsyningskjedestrategier trekker fra etterspørselsplanlegging og prognoser, produksjonsplanlegging, lagerplanlegging, distribusjon og netthandel. Resultatet: reduserte servicekostnader, optimalisert lager, økt arbeidskapital og raskere respons på endringer i etterspørsel.