AWS HPC kompetansepartner

Skalerbarhet, tilgjengelighet og robusthet

Vi har implementert de nyeste teknologiene og arkitekturene som Compute Unified Device Architecture (CUDA), Hadoop, RDMA over Converged Ethernet (RoCE) eller InfiniBand over Ethernet (IBoE) samt prosessorer og kompilatorer for å løse problemer på en lang rekke områder.

Cognizant har også utviklet programvare i C++, R, Fortran, Python og andre språk for forskere å bruke i et HPC-miljø med enkel instruksjon, multiple data (SIMD) akselerasjon og meldingsoverføringsgrensesnitt (MPI) for høy gjennomstrømning, høy ytelse databehandling.