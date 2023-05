Applikasjonstjenester og modernisering

Plattformdrevet applikasjonsstrategi

Cognizant AppLens er en AI-basert plattform som bruker intelligente, datadrevne og kontekstbaserte løsninger for å gjøre det mulig for deg å kjøre applikasjonsstrategien din fra ende-til-ende, og øke levetiden til og utbyttet av applikasjonene dine. AppLens blir din «eneste kilde til sannhet», og hjelper deg med å bygge et sammenhengende leveranseøkosystem som syntetiserer alle aktivaene, verktøyene og verdiskaperne dine mens du bøyer IT-driftskostnadskurven. Basert på en ML-algoritme distribuert i et big data-miljø og lastet med ~100 000 forhåndsdefinerte forretningsregler, tilrettelegger AppLens for en ende-til-ende, null vedlikeholdsstrategi. Med AppLens kan du øke forretningsrelevansen og levetiden til applikasjonen ved å bruke en datadrevet tilnærming.