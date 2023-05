Kausalitet

Å forstå prediktive data De fleste automatiserte maskinlæringsplattformene tar bare kjente, eksisterende modellstrukturer og prøver å få data til å passe inn i dem. Disse resultatene er basert på korrelasjon, ikke årsakssammenheng, og mangler de riktige handlingsrettede innsiktene og modellene for å forklare spådommene som gjøres. Resultatene identifiserer ikke kvaliteten på adferd i dataene som er prediktive av natur.

Cognizant Causality Service bruker prediktiv analyse og dens antagelsesfrie motor for å lære, forstå og tilpasse konklusjonene sine. Dette lar kundene våre avdekke skjevheter og utnytte prediktive signaler i dataene sine for raskt å nullstille det som betyr mest: å identifisere de beste handlingene for å oppnå forretningsresultater.