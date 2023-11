Systemintegrasjon

Internasjonalt anerkjent beste praksis for prosjektgjennomføring og ledelse Få tilgang til omfattende support gjennom hele prosjektintegrasjonsprosessen, som dekker planlegging, design, konstruksjon, testing og kvalifisering. Vår ekspertise ligger i å integrere automatisering, datainfrastruktur, laboratorieinformatikk og MES-prosjekter globalt for kunder innen biovitenskap, noe som muliggjør digital transformasjon og forbedrer pasienthelsen. Vi følger omhyggelig vår livssyklusmodell for programvareutvikling, og sikrer effektiv prosjektimplementering på alle trinn. Vår suksess stammer fra vår omfattende kunnskap og erfaring innen programvareteknologi, forretningssystemer, plattformer, operativsystemer, maskinvare og bransjespesifikke krav. Vårt primære fokus er på kostnadsoptimalisering for komplekse systemintegrasjonsprosjekter, å øke effektiviteten og levere verdi til våre kunder.