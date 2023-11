Etabler, vedlikehold og forbedre systemets helse Vi leverer et omfattende utvalg av site-tjenester, som omfatter automatisering, IT for OT, produksjonsutførelsessystemer (MES), digital, kvalitetskontroll, utviklingslaboratoriesystemer og OT-cybersikkerhet. Våre skreddersydde løsninger håndterer alle krav til produksjonsstøtte, enten det er onsite eller offsite. Våre 24/7 IT-tjenester gir teknisk støtte for vurdering og løsning av hendelser. Vi sikrer kvalitet gjennom vår systemadministrasjon innenfor fabrikkportene, og tilbyr fjernassistanse og høykvalitets multiplattformstøtte. Vi tilbyr allsidige arbeidsstyrkeløsninger, slik at kundene kan utnytte vår ingeniørkompetanse og prosjektledelse. Våre tjenester for datasystemvalidering sikrer streng testing, validering og kompromissløs kvalitetssikring.