Nøkkelpartnere for teknologiløsninger valgt for best å møte våre kunders behov Vi samarbeider med ledende teknologileverandører for å hjelpe biovitenskapskunder med å levere innovative løsninger for å øke produksjonseffektiviteten og produktiviteten. Vår ekspertise dekker produksjonsutførelsessystemer (MES), laboratorier, datainfrastruktur, rapportering, visualisering, modellering, analyse, produksjonsstyring og cybersikkerhet for operasjonell teknologi (OT), som sikrer konkurranseevne i et dynamisk landskap. Våre strategiske allianser reduserer kostnader og risiko samtidig som de tilbyr skreddersydde løsninger for hver enkelt kundes unike krav. Ved å utnytte våre partneres ekspertise og ressurser, gir vi kunder et konkurransefortrinn i et stadig mer komplekst marked, og baner vei for langsiktig vekst og velstand.