Prosessautomatiseringsløsninger

Øk produksjonsutbyttet med fleksible og kompatible automasjonsløsninger Vår 25 år lange erfaring innen prosessautomatisering og ekspertise innen biovitenskap gjør oss i stand til å levere verdi gjennom hele livssyklusen. Vi samarbeider med ledende farmasøytiske og biovitenskapselskaper for å sikre sømløs gjennomføring av automasjonsprosjekter. Vår forpliktelse til å levere best-in-class automatiseringsløsninger har ført til at våre kunder har vunnet ISPE "Facility of the Year"-priser tre år på rad. Vi er stolte av å fullføre prosjekter i tide, innenfor budsjett og med fokus på å levere hastighet til verdi for våre kunder. Ved å samarbeide med oss kan kundene maksimere sine digitale automatiseringsstrategier i tråd med Manufacturing 4.0-initiativer, noe som gir prosesseffektivitet, feilreduksjon, økt kontroll, kvalitetssikring og kostnadsbesparelser.