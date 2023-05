Utfordringen

Saint-Gobain Abrasives er verdens ledende produsent av slipemidler for forming og overflatebehandling av et bredt spekter av materialer. Selskapet har en dokumentert bakgrunn med produkter, FoU og ingeniørarbeid av høy kvalitet, og ledelsen ønsket at de kundevendte teamene i EMEA skulle ha tilgang til verktøy av like høy kvalitet for å støtte forretningsutvikling og salgsvekst.

Vekst gjennom oppkjøp hadde gjort at Saint-Gobain Abrasives ikke hadde et standard CRM-system i EMEA. Den nordamerikanske driftsorganisasjonen hadde standardisert Salesforce med stor suksess – et resultat som ledelsen i EMEA var opptatt av å gjenskape. Prosjektet vil behøve en tilpasset Salesforce-implementering i 25 land, noe om betød nye salgsprosesser i tillegg til ny programvare. Saint-Gobain Abrasives trengte en erfaren Salesforce-partner for å administrere dette store endringsprogrammet.