Bruken av generativ AI kan føre til at enkelte jobbroller blir overflødige, spesielt de som involverer repeterende eller datatunge oppgaver. Selv om dette kan føre til økt effektivitet, reiser det også spørsmål rundt jobbforskyvning og behovet for omskolering. Det er imidlertid viktig å huske at ny teknologi også skaper nye roller og muligheter som ikke eksisterte tidligere, og dermed bidrar til høyere inntekt per innbygger, mer velstand og mer sosial mobilitet oppover.

En fersk studie bekrefter ideen om at AI ikke har resultert i tap av jobber. Økonomer ved National Bureau of Economic Research fant en økning på 5 % i antall ledige stillinger for høyt kvalifiserte ansatte som ble ansett som sårbare for AI, for eksempel kontorarbeid. Tidsrammen for studien var 2011 til 2019, perioden da bedrifter begynte å bruke dyp læring for å automatisere oppgaver. Forskerne konkluderte med at ny teknologi kan øke etterspørselen etter flere fagarbeidere selv når den erstatter dem som gjør rutinearbeid.

Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, forklarte nylig at selv om gen AI i dag er flink til å gjøre "deler" av jobber, er den ikke særlig god til å gjøre "hele" jobber. På kort og mellomlang sikt, om ikke enda lenger frem, vil det alltid være et menneske med i loopen.