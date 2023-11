Helt siden generativ kunstig intelligens kom inn i forretningssamtalen sent i fjor, har det blitt umulig å skille ideen om å være "fremtidssikker" fra det å ta i bruk AI. Med denne kraftige teknologien kan bedrifter oppnå hastigheten, smidigheten og nøyaktige beslutningsprosesser de trenger for å konkurrere i dagens raskt skiftende miljø.

Selv før generativ AI kom, vokste bruken av AI. I en fersk studie av Economist Impact var AI og maskinlæring (ML) blant de seks beste teknologiene respondentene allerede hadde tatt i bruk eller planla å ta i bruk i sin søken etter å være klare for fremtiden (se figur 1). Cognizant samarbeidet med Economist Impact om studien – som spurte 2000 globale ledere på tvers av bransjer – som en del av vårt pågående arbeid med å definere hva som kreves for å være klar for fremtiden og hvor nærme bedrifter er å nå en fremtidssikker tilstand. (For hele studien, se "Klar for alt: hva det vil si å være en moderne bedrift.")



I vår analyse av dataene sa nesten syv av 10 at AI/ML er et topp investeringsområde, noe som indikerer deres tro på at det er avgjørende for å gjøre forretninger effektivt i dag.