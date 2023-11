Manufacturing Execution System (MES)

Biovitenskapelig MES-ekspertise fra konsept til produksjon Produksjon 4.0-initiativer og krav til dataintegritet driver biovitenskapsselskaper til å ta i bruk MES for å møte samsvars- og effektivitetsbehov, bidra til å strømlinjeforme industriprosesser og øke produktiviteten. Cognizants globale MES-ekspertise og omfattende erfaring gjør oss til den ideelle partneren for implementering og support av MES-løsninger. Vi gir verdi gjennom hele prosjektets livssyklus og sikrer sømløs integrasjon. Et skifte til elektroniske batch-oppføringer gjør det mulig for kunder å håndtere og prioritere unntak, oppmuntrer til "rett-første gang"-produksjon og muliggjør raskere batchfrigivelse. MES muliggjør også IT-OT-systemintegrasjon og tilkobling slik at kunder kan få tilgang til og bruke åpne data for å drive frem forretningsinnsikt og forbedre beslutningstaking.