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Réunion annuelle du Forum économique mondial 2026

PERSPECTIVE

Nouvelle technologie, nouveau monde

C'est la valeur de main-d'œuvre estimée par nos dernières recherches susceptible de subir les effets de l'IA en 2026. Ce chiffre est plus qu'éloquent.

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4 500 milliards de dollars

Points de vue

Voici le point de vue de nos dirigeants sur les possibilités qu'offre l'IA pour améliorer la vie des individus, des communautés et de la société dans son ensemble.

Acquisition de compétences pour la nouvelle ère du travail

Partenariat de recherche entre Cognizant et le WEF

Alors que l'IA et les données transforment les économies, nous proposons un cadre pratique afin d'évaluer, de développer et d'accréditer les talents du digital en vue du recrutement d'équipes parées pour l'avenir.

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Logo du Forum économique mondial
L'IA n'est pas une bulle, c'est l'équivalent de 4 500 milliards en valeur travail prête à s'adapter

Nos recherches apaisent même les spéculations les plus véhémentes au sujet de la bulle IA. Voici trois moyens pour les entreprises de combler le fossé de la valeur ajoutée de l'IA.

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Un homme en costume tient une tablette pour étudier un affichage digital sur un écran situé devant lui.
La gouvernance IA en temps réel est devenue une nécessité concurrentielle

Dans un monde d'IA en pleine évolution, vous bénéficierez d'un avantage concurrentiel continu et d'une gouvernance intelligente. Voici trois pistes de décollage.

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Une ampoule incandescente à la verticale enveloppée d'un maillage réseau et entourée de plusieurs dés avec une icône humaine sur chacun d'entre eux.
Les compétences digitales aident les entreprises et leurs employés à prospérer

L'amélioration des compétences digitales des travailleurs n'est pas seulement positive sur le plan professionnel. Il s'agit désormais d'un puissant moteur de prospérité individuelle et de résilience sociétale.

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Quatre personnes en réunion assises avec un ordinateur devant chacune d'entre elles sur la table.
Guide du CFO en matière d'investissement IA

Découvrez les raisons pour lesquelles les CFO sont tenus d'interroger les coûts, la possession et les objectifs afin de garantir à l'entreprise les résultats souhaités de la part de l'IA.

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Des collègues en réunion
L'IA agentique, tournant décisif de la résilience professionnelle

De nombreux agents font tomber les barrières des habitudes en reliant les silos et en diffusant des raisonnements intuitifs.

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Une longue table le long d'une façade vitrée derrière un palmier vivace dans son pot.
Passez aux opérations centrées sur l'IA avec vibe-coding à grande échelle

Dans le sillage de notre entrée dans le GUINNESS WORLD RECORDS™ suite au plus grand hackathon jamais organisé en ligne sur l'IA générative, nous avons mené une étude préalable pour accélérer votre transformation IA.

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Deux collègues discutent de quelque chose en regardant un écran d'ordinateur, le sourire aux lèvres.
La collaboration au niveau du comité exécutif génère un avantage digital

À l'ère de l'IA, savoir quand, avec qui et comment collaborer au niveau des décisions technologiques génère de la croissance transformatrice et de la réussite partagée.

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Trois collègues se tiennent à une table, concentrés sur des documents.

Solutions et initiatives

Notre approche à 360 degrés de l'IA responsable nous permet d'exploiter son incroyable puissance et de définir les prochaines étapes de manière collaborative, pour nos clients et nos communautés.

Agent Foundry

Agent Foundry de Cognizant transforme les pilotes IA isolés en réseaux d'agents productifs qui pensent, agissent et apprennent de vos activités.

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Un duo de jeunes employés se tiennent debout en train d'écouter un cadre qui leur parle depuis son siège.
Cognizant Ignition™

Modernisez des plateformes de données et d'analyse avec agilité, précision et en toute cohérence, le tout de manière rentable grâce à Cognizant Ignition, une suite d'outils et de frameworks intelligents.

Découvrir notre travail
Une femme effectue une présentation professionnelle.
Former un million de personnes à l'utilisation efficace de l'IA

Grâce à Synapse, notre programme de formation innovant, nous formons le personnel de demain et aidons les professionnels à adopter cette solution.

Découvrez comment
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Façonner un avenir fondé sur l'IA

Concernant l'IA, nos principes visent à favoriser la confiance et le respect des personnes comme de l'environnement, tout au long du cycle de vie de l'IA.

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Jeune homme avec un casque de réalité virtuelle sur lequel trois de ses collègues regardent un écran.

Cognizant à Davos en 2025

Écoutez l'équipe dirigeante de Cognizant à l'occasion de la réunion annuelle du Forum économique mondial 2025. Ils y ont expliqué la manière dont l'IA redéfinit l'avenir et favorise un niveau d'innovation inédit dans tous les secteurs, aux quatre coins du monde.

Ravi Kumar : Adopter l'IA

Ravi Kumar, CEO de Cognizant, expose le positionnement unique de son entreprise pour adopter et stimuler l'IA.

Babak Hodjat : une démonstration de Neuro® AI

Babak Hodjat, CTO AI chez Cognizant, présente la plateforme décisionnelle de Cognizant, Neuro AI 2.3: Multi-Agent Edition, au sommet de Davos 2025.

L'évolution de l'IA responsable

Amir Banifatemi, Chief Responsible AI Officer chez Cognizant, évoque la confiance et l'IA responsable.

IA et objectif responsables

Ravi Kumar, CEO de Cognizant, évoque les bouleversements du monde par l'IA.

Au-delà des enjeux de l'IA

Tirez parti de l'IA et transcendez les attentes afin de transformer la puissance brute de l'IA en solutions d'entreprise qui plaisent aux gens et restent rentables à grande échelle.

Rencontrons-nous à Davos

Le chalet de Cognizant au Forum économique mondial est situé sur la Promenade 68, entre Merantix et le Central Sporthotel. 

Le chalet de Cognizant à Davos. Suisse