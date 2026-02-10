Cognizant classée dans le Top 2 des leaders du classement Nelson Hall NEAT sur l'IA générative et l'automatisation des processus dans le secteur bancaire

Alors que les banques subissent la pression des coûts, la perte de clientèle et les besoins prioritaires en opérations digitales, l'IA générative et l'automatisation sont devenues indispensables à l'hyperproductivité, à la gestion du risque et à la génération de nouvelles sources de revenus. Cognizant propose des programmes de modernisation de bout en bout compatibles avec l'IA. Ces prestations vont au-delà de l'efficacité pour libérer la croissance et la valeur ajoutée commerciale.

Les clients choisissent Cognizant pour nos 30 ans d'expertise en matière de services financiers, nos plateformes comme Neuro Banking Suite, Skygrade et Flowsource, nos partenariats stratégiques ainsi que notre investissement de 2,5 milliards de dollars dans des capacités d'IA générative et agentique, le tout soutenu par des studios d'innovation IA et des programmes de formation avancée. Nos engagements basés sur le conseil stimulent la refonte des processus par l'ingénierie, la modernisation des données et la gestion des modifications pour des banques à l'épreuve de l'avenir.

Avec Cognizant, les institutions financières sont en mesure d'industrialiser l'IA, d'accélérer la mise sur le marché et d'accéder à de nouveaux modèles économiques. Tous ces éléments garantissent résilience et compétitivité dans un paysage en constante évolution.