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Gestion des litiges en tant que service
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Résolution de litiges pilotée par l'IA pour une expérience client fluide

La gestion des litiges en tant que service (DMaaS) est une solution de processus métier en tant que service (BPaaS) pilotée par l'IA pour les banques de taille intermédiaire. Fondée sur la plateforme ServiceNow, soutenue par l'expertise sectorielle et opérationnelle de Cognizant, la DMaaS permet une automatisation intégrale.

Principales caractéristiques :

  • Plateforme de gestion des litiges à même de prendre en charge la refacturation, les réclamations, le rapprochement et la génération de rapports ;
  • Intégration transparente avec les réseaux de paiement internationaux, notamment Visa, Mastercard, American Express et bien d'autres ;
  • Workflows pilotés par l'IA basés sur une IA agentique et l'IA générative pour un traitement manuel réduit ;
  • Une couche d'expérience unique pour automatiser et mener la résolution des litiges ;
  • Réception omnicanal via le web, les appareils mobiles, le chatbot et les serveurs vocaux interactifs (IVR) ;
  • Frameworks de conformité intégrée alignés sur la directive Reg II et les mandats sectoriels ;
  • Architecture pilotée par les événements et notifications en temps réel pour une résolution plus rapide des dossiers
Capacités de la plateforme de gestion des litiges

Bénéficiez d'une plateforme complète pour le traitement des litiges, notamment la réception des dossiers, les abandons de créance de faible montant, la réception multicanal, le traitement de la refacturation (Visa/Mastercard), l'intégration d'API et la synthèse de dossier basée sur l'IA générative.

Un homme et une femme discutent debout devant un ordinateur portable.
Mise en œuvre du traitement en libre-service et de parcours IVR guidés

Offrez une résolution des litiges ergonomique côté client avec un traitement en libre-service sur le web ou sur mobile, des flux d'appel IVR orchestrés, des parcours de chatbot et des communications client rationalisées pour renforcer l'engagement et réduire le délai de résolution.

Vue rapprochée des mains d'un homme tenant un téléphone mobile.
Opérations sur les litiges

Couvrez les services sourcés pour les opérations sur les litiges, notamment les modèles opérationnels basés sur l'emplacement et le cycle de vie complet des réclamations : réception, enquête, crédit provisoire, re-soumission, arbitrage et rapprochement.

Deux femmes discutent dans une salle de serveurs.
La puissance de la solutions BPaaS de gestion des litiges pilotée par l'IA

La solutions BPaaS de gestion des litiges de ServiceNow et Cognizant améliore l'efficacité opérationnelle, la conformité et la satisfaction client pour les banques de taille intermédiaire. Analysons un cas pratique.

En savoir plus
Deux femmes discutent concentrées sur une tablette dans un bureau.
Framework de résolution de litiges de bout en bout

Nous déterminons la feuille de route de modernisation la plus efficace selon vos besoins tout en intégrant la technologie, les analyses et les services sourcés. Ainsi, vous optimisez votre conformité, vous réduisez les coûts et vous sublimez les expériences client.

En savoir plus
Deux professionnels discutent, concentrés sur une tablette.

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Satisfaire les clients avec une vision tournée à la fois vers l'avenir et le passé est une promesse ambitieuse. Pour cela, vous pouvez compter sur la puissance convaincante et grandissante des nouvelles capacités digitales dans les services de BPO bancaire.

Voyons ensemble ce que le digital peut apporter à votre entreprise.

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