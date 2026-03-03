Il y a quelques années, nous avons mené une étude retentissante qui prédisait que 90 % des emplois seraient touchés par l'IA au cours de la décennie à venir. Il s'avère que nous avions sous-estimé les effets de cette technologie.

Ce que nous projetions pour 2032 est en train de se produire sous nos yeux. Aujourd'hui, avec six ans d'avance, 93 % des emplois pourraient subir les effets de l'IA d'une manière ou d'une autre. Rien qu'aux États-Unis, la valeur travail impactée pourrait atteindre le chiffre de 4 500 milliards de dollars de basculement entre les humains et l'IA. En résumé, cette technologie touche plus d'emplois, plus rapidement et dans des proportions bien supérieures à nos prévisions.

Nous sommes parvenus à ces conclusions suite à la mise à jour de notre étude de 2023 sur l'IA et les emplois. Dans cette publication, nous avons évalué 18 000 tâches effectuées par 1 000 professions en termes de degré d'automatisation ou d'assistance potentielle par l'IA. Les trois années suivantes ont eu leur lot d'événements.

Depuis, les modèles d'IA se sont rodés à l'interprétation d'une variété grandissante d'entrées, notamment les images, les graphiques et les vidéos. En outre, des modèles d'IA plus sophistiqués sont apparus avec des capacités de raisonnement avancées. Enfin, les systèmes d'IA pilotés par agent sont désormais en mesure d'accomplir des workflows complexes avec une surveillance humaine minimale.

Du fait de ces trois avancées (multimodalité, raisonnement avancé et IA agentique), il était temps de jeter un nouveau regard sur la capacité de transformation de la main-d'œuvre par l'IA. Par conséquent, nous avons procédé à une réévaluation exhaustive de ces 18 000 tâches, cette fois par le prisme du potentiel amélioré de l'IA à les automatiser ou à les assister.

Nos conclusions : sur l'ensemble des postes, les scores moyens d'exposition (à savoir le degré d'impact potentiel de l'IA sur ledit poste) s'avèrent 30 % supérieurs à nos prévisions projetées vers 2032. (Consultez l'encart explicatif pour en savoir plus sur le score d'exposition.)

Concrètement, alors que notre analyse de départ concluait à une augmentation annuelle moyenne de 2 % des scores d'exposition concernant les emplois analysés, nous assistons actuellement à une hausse annuelle de 9 % de ces scores. De ce fait, certains emplois considérés comme à l'abri des bouleversements lorsque les grands modèles de langue (LLM) ont commencé à se démocratiser sont désormais bien plus susceptibles d'en subir plus rapidement les effets (voir Figure 1).