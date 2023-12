SAP-tjänster för hantering av mänskliga erfarenheter (HXM)

Sänk driftskostnaderna och frigör utrymme för personalen att fokusera på kärnverksamhetens ansvar med vårt Partner Managed Cloud för betalning per användning (pay-per-use). Du kan avlasta tidskrävande och återkommande uppgifter genom att utnyttja vårt ramverk för delade tjänster inom personaladministration (HCM) och tjänsterna inom HCM Center of Excellence Design och HCM Business Process Outsourcing. Vi hjälper dig också att förvalta din SuccessFactors-lösning i vårt Partner Managed Cloud genom att tillhandahålla en riktig betala per gång-modell (pay-per-use).