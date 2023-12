Cognizants Cloud Lift-lösning bygger på Infrastructure as a Service (IaaS) för Oracle Cloud, och hjälper dig att flytta befintliga applikationer till molnet i nuvarande skick. Vår testade, pålitliga lösning omfattar programinventering, utvärdering, kodanalys, migreringsplanering och genomförande, samt support efter migreringen.

Vi börjar med en djupgående inventering av ditt nuvarande företagslandskap och samlar in relevanta data som matas in i våra egenutvecklade utvärderingsverktyg för moln. Dessa data är nyckeln till att beräkna lämpligheten för hybridmoln, privata och offentliga moln. Processen hjälper oss även att förutse den lämpligaste modellen för att migrera din miljö till molnet - IaaS eller PaaS (Platform as a Service).

Cognizants 1ClickDbUpgrade är en återanvändbar och anpassningsbar lösning som bidrar till att minska den manuella insatsen under hela migreringsprocessen. 1ClickDbUpgrade gör att du kan automatisera och effektivisera flytten av Oracle-databasen till Oracle Cloud Infrastructure. Lösningen underlättar och påskyndar migrering över flera operativsystem, samt virtuella plattformar och sådana för lagring. Den bidrar även till att optimera resursanvändandet och öka produktiviteten genom att möjliggöra fördelning av resurser till högprioriterade uppgifter.