Optimera molnprestanda

Leverera snabbrörlig molndrift med AWS Cognizants AWS Cloud Operate hjälper företag att hantera och optimera sin molninfrastruktur genom att utnyttja vår integrerade Cloud Management Platform (iCMP), ramverk och AWS' bästa praxis. Den är utformad kring fyra principer för styrning - ekonomi, teknik, service, samt säkerhet och regelverk - för att dämpa risker, maximera innovation och uppnå snabbare lanseringstid. I erbjudandet används AI/maskininlärning för att automatisera heltäckande förvaltningstjänster i molnet, vilket innefattar övervakning och avisering, provisionering och samordning, konfigurationshantering, styrning, säkerhet och hantering av prestanda i applikationer, samt optimeringstjänster. Detta säkerställer kostnadsbesparingar, optimerad snabbrörlighet, en förhöjd användarupplevelse och förbättrad säkerhet. Som AWS Managed Services Partner (MSP) har Cognizant skräddarsytt detta erbjudande för att passa just ditt företags unika behov genom dedikerade och delade leveransmodeller. Typerna för standardsupport består av Platinum (dygnet runt), Guld (alla vardagar 16 timmar per dag) och Silver (alla vardagar 8 timmar per dag). Du kan också välja anpassade tjänster genom en dedikerad servicemodell.