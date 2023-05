Applikationstjänster och modernisering

I denna upplaga av Unfiltered Stories och med anledning av att Cognizants positionerat sig som No. 1 Global Application Modernization Services, så möts Srini Thiagarajan, CTO på Cognizant Application Services, Aurimas Adomavicius, Head of Product på Cognizant Digital Engineering och Saleha Williams, Global Head of Strategy på Cognizant Application Services, för att samtala med Joel Martin, Research Leader på HFS, om vilka drivkrafter som ligger bakom arbetet med att modernisera applikationer, dess utmaningar och vad som sker på frontlinjen.