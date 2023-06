SAP S/4HANA hjälper Orkla att uppnå resultat

Project ONE var ett avgörande steg för att verkställa Orkla-visionen, kallad Orkla ONE. Med Cognizant kunde Orkla modernisera ERP-plattformen för Orkla-märkta konsumtionsvaror genom att driftsätta SAP S/4HANA på Azure. Denna transformation innebar att Orkla blev det första nordiska företaget som utfört digital transformation av äldre ERP-program genom flera affärsenheter till SAP S/4HAHA-plattformen på Azure. Som ett resultat av genomförandet av denna SAP S/4HANA-optimeringen, så sparade Orkla slutligen över 99.000 USD under första året genom att regelbundet analysera användningen av molnkapaciteten. Orkla uppnådde 99,9 % tillgänglighet av tjänster med 100 % efterlevnad av tjänstenivåavtal, och förbättrad stabilitet och snabbrörlighet genom efterfrågestyrd provisionering av SAP-projektsystem. Det stärkte också dataskyddet och kontinuitetsplaneringen med säkerhetskopiering för multisajt och katastrofberedskap. Den uppgraderade arkitekturen för SAP S/HANA gör det möjligt för Orkla att snabbt anpassa sig till förändringar i affärsverksamheten inom beräknad efterfrågan. Denna höga grad av processimplementering har ökat Orklas drifteffektivitet, repeterbarhet och skalbarhet.