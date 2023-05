Som MuleSofts globale strategiske partner for systemintegrasjon driver Cognizant digital integrasjon i stor skala for våre kunder. Gjennom vårt digitale forslag "Power of Three" – Cognizant, Salesforce og MuleSoft –utnytter vi MuleSoft Anypoint Platform™ og forhåndsbyggede integrasjonsmønstre for å akselerere transformasjonen. Våre Salesforce-kunder får en 360-graders oversikt over kundene sine og forbedret innovasjon.

Nå når MuleSoft er en del av Salesforce, er Anypoint-plattformen enda bedre posisjonert til å hjelpe organisasjonen din med å koble virksomhetsinformasjon på tvers av flere sky- og eldre datakilder. Cognizant har omfattende erfaring for å få mest mulig ut av Anypoint-plattformen når du forvandler virksomheten din i den digitale epoken.