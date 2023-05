Våre Project Outreach-frivillige har logget over 1,75 millioner frivillige timer for å støtte læring, veiledning, karriererådgivning og talentutvikling siden programmet startet i 2007. I 2016 dedikerte over 41 350 Cognizant-medarbeidere 496 322 timer til Outreach-aktiviteter i 20 land, inkludert følgende programmer:

100 4

Vårt 1004 -program har et ambisiøst mål: å hjelpe 100 skoler i India med å oppnå 100 % beståttgrad, 100 % uteksamineringsgrad og 100 % ansettelsesevne for nyutdannede. I Kadapakkam, en landsby 120 km fra Chennai, hjalp frivillige lærere en lokal skole med å oppnå 100 % bestått i informatikk og 98 % bestått i engelsk i avgangseksamener etter 12 års skolegang. Fiskeriskolen i Thevara, nær Kochi, har oppnådd en samlet 100 % beståttgrad de siste to påfølgende årene.

Vær en lærer

Be a Teacher oppfordrer Cognizant-medarbeidere til å melde seg frivillig til å undervise i engelsk, matematikk og naturfag på lokale skoler og hjelpe til med fritidsaktiviteter. I gjennomsnitt holdes det 93 klasseromsundervisningsøkter hver uke over hele India, noe som kommer et betydelig antall studenter til gode.

Virtuelt frivillig arbeid

Gjennom Classes on Cloud samhandler Cognizant-frivillige med barn i avsidesliggende områder via Skype eller andre nettkanaler. For eksempel, to Outreach-frivillige i Chennai «reiser praktisk talt» over 500 km for å undervise i engelsk og informatikk til studenter i landsbyen Sundarapandiam, Virudhunagar.

100 skoler prosjektet

De ødeleggende flommene i Chennai i 2015 skadet mange offentlige skoler i byen. Cognizant har forpliktet seg til å støtte gjenoppbyggingsarbeidet til 100 skoler som fikk store skader i flommene i distriktene Chennai, Kanchipuram og Tiruvallur. I 2016 ble infrastrukturrenovering fullført i 37 skoler; til syvende og sist vil 50 000 barn få tilgang til fornyede skolefasiliteter.

Frivillig arbeidsstipender

Primært gjennom tilknyttede bidrag gir vi stipend til studenter fra vanskeligstilte bakgrunner som ellers kanskje ikke ville kunne fortsette sin utdanning etter videregående. I 2016 bidro over 15 673 medarbeidere med mer enn $29 000 hver måned til Outreach Scholarship-programmet. Så langt har initiativet hjulpet 1100 studenter – hvorav over 90 % er førstegenerasjonsutdannede og 72 % jenter – til å ta høyere utdanning.

TalHunt

Oppsøkende frivillige støtter TalHunt, en kulturkonkurranse mellom skoler der barn konkurrerer om å vise frem talentene sine – og kan «vinne» prosjekter for å forbedre skolenes fasiliteter. I 2016 var 39 000 studenter fra over 190 institusjoner i 11 byer involvert i TalHunt-konkurranser. I løpet av de siste ni årene har rundt 200 000 barn deltatt i TalHunt, oppmuntret av rundt 18 000 frivillige fra Cognizant.