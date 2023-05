Stiftelsen vår i India leverer programmer for å løfte enkeltpersoner og lokalsamfunn. For å fremme inkludering, samarbeider vi med noen av Indias mest underutviklede samfunn for å forbedre tilgangen til helsetjenester, utdanning og muligheten til å tjene til livets opphold. Gjennom digital teknologi forsterker og skalerer vi effekten av programmene våre for å tjene samfunnets felles beste.