Identifiera och skydda proaktivt

Håll dig före säkerhetshot med moderna verktyg och processer som drivs av Microsoft Cloud. Använd kraftpaketsäkerhetslösningar som Microsoft Sentinel, Microsoft Defender for Cloud och Microsoft 365 Defender Suite. Modernisera branschspecifik säkerhet och verksamhet med Zero Trust Identity and Access Management-principer, efterlevnads- och styrningskontroller och intelligent automatisering.

Använd avancerade säkerhetsfunktioner för att optimera din molnmiljö, förbättra din säkerhetsställning och förbättra motståndskraften hos affärskritiska system.



Från rådgivning till implementering och hanterad upptäckt och respons, anta rätt säkerhetsram för att proaktivt skydda arbetstagare, system och data.