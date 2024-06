L'essor de l'écosystème commercial digital

Le cloud libère plus que des ressources informatiques massives à la demande. Il permet aux partenaires commerciaux, aux fournisseurs, aux clients, aux applications, aux fournisseurs d'informations et aux ressources technologiques d'interagir et de mener des activités à travers la mise en place de collaborations digitales au besoin. Lorsqu'ils sont pertinents, ces écosystèmes stimulent l'innovation. Ils réduisent radicalement les coûts et les risques inhérents à l'expérimentation de modèles métiers tout en soulignant les opportunités d'amélioration progressive et d'interruption. De plus, en rejoignant un écosystème, les entreprises peuvent partager des capacités, des processus et des informations pour fournir rapidement des données et de nouveaux processus.