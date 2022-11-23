About Cognizant Delivery Centers
At Cognizant, we give organizations the insights to anticipate what customers want and act instantly to deliver on those demands. They can then achieve the goal of every modern business: staying one step ahead of a fast-changing world.
Centers of Excellence
Cognizant has a strong local footprint in Europe focusing on end-to-end digital products and solutions using value-driven agile delivery model. Since 2008, we have established over 20 Delivery Centers in Europe providing nearshore and regional services to both global and regional markets.
Benefits of working with us
The biggest brands people rely on every day—rely on our people every day
357,600
Employees worldwide
$21.1B
2025 annual revenue
#605
Forbes Global 2000
Over the past 30 years, we’ve built relationships with market-leading companies around the world.
What we do
We use expertise that’s been proven and tested around the globe to help you get ahead of challenges, sense opportunities sooner and outpace change.
Move beyond just running your business by turning it into one that sees the next best action, and then acts as if on intuition—in the moments that matter.
Our culture inspires us to live our values
Each member of our team takes responsibility for creating a culture that enables exceptional outcomes.
Delivery Centers in Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Spain, Portugal, Bulgaria
Budapest
Mill Park
Soroksári út 44
H-1095 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 456 7000
Email: inquiry@cognizant.com
Riga
Mukusalas iela 42D
Riga, LV-1004
Latvia
Tel: +371 2999 2462
Email: inquiry@cognizant.com
Vilnius
BPO Delivery Center
Saltoniškių str. 9B
Vilnius, LT-08105
Lithuania
Tel: +370 676 56850
Email: inquiry@cognizant.com
Gdańsk
Alchemia, Argon building, 4th floor
Al. Grunwaldzka 415
80-309 Gdańsk
Email: inquiry@cognizant.com
Krakow
30-150 Krakow
Armii Krajowej Street 18
Poland
Email: inquiry@cognizant.com
Wroclaw
50-079 Wroclaw
Grabarska Street 2
Poland
Tel: +48 717497900
Email: inquiry@cognizant.com
Bucharest
165 Splaiul Unirii, TNO3 Building, 4th Floor
Bucharest, Romania
Email: inquiry@cognizant.com
Cluj-Napoca
178 K Calea Turzii, Hexagon Building, 3, 5 & 6th floors
Cluj-Napoca, Romania
Email: inquiry@cognizant.com
Iași
Palas Campus, 41 Sfantul Andrei Street
Iasi, Romania
Email: inquiry@cognizant.com
Timișoara
2D Piata Consiliul Europei, United Business Center (UBC 0), 9th floor
Timisoara, Romania
Email: inquiry@cognizant.com
Baia Mare
15B Unirii, Baia Mare, Maramures, Romania
Email: inquiry@cognizant.com
Lisbon I
Edificio LACS Conde d’Óbidos
Rocha do Conde de Óbidos,
1350-352 Lisboa
Portugal
Email: inquiry@cognizant.com
Tel: + 351 211 582 122
Lisbon II
Edificio LACS Anjos
R. Febo Moniz 27B,
1150-152 Lisboa
Portugal
Email: inquiry@cognizant.com
Tel: + 351 211 582 122
Lisbon III
Edificio LACS Santos
Avenida 24 de Julho 98,
1200-870 Lisboa
Portugal
Email: inquiry@cognizant.com
Tel: + 351 211 582 122
Madrid
María de Molina Calle María de Molina 54, planta 1
28006 Madrid
Spain
Email: inquiry@cognizant.com
Tel: +34 91 031 66 30
Barcelona
Torre Realia
Plaça d'Europa, 41-43, planta 11
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Spain
Email: inquiry@cognizant.com
Tel: +34 93 522 80 20
Valladolid
C/Santiago nº 13 entreplanta, locales D-E
47001 Valladolid
Spain
Email: inquiry@cognizant.com
Tel. 910 31 66 30
Sofia
Campus X, Building 1
Aleksandar Malinov Bulevard 31,
Mladost 1 A, 1729
Bulgaria
Email: inquiry@cognizant.com