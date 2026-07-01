Theodore Papamarkou, Pierre Alquier, Matthias Bauer, Wray Buntine, Andrew Davison, Gintare Karolina Dziugaite, Maurizio Filippone, Andrew Y. K. Foong, Vincent Fortuin, Dimitris Fouskakis, Jes Frellsen, Eyke Hüllermeier, Theofanis Karaletsos, Mohammad Emtiyaz Khan, Nikita Kotelevskii, Salem Lahlou, Yingzhen Li, Fang Liu, Clare Lyle, Thomas Möllenhoff, Konstantina Palla, Maxim Panov, Yusuf Sale, Kajetan Schweighofer, Artem Shelmanov, Siddharth Swaroop, Martin Trapp, Willem Waegeman, Andrew Gordon Wilson, Alexey Zaytsev | 2026