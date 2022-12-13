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SAP服务
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概览

消费者已从关注技术性能转向关注业务成果。在瞬息万变的商业环境中，企业需要不断简化和优化业务流程，以提升客户体验，提高运营效率。
  • 获得敏捷能力，企业将能够随时随地访问业务数据并优化流程，更好地满足顾客需求。
  • 构建现代化能力，企业将能够为顾客提供个性化的体验和服务，灵活部署新的数字商业模式。
高知特聚焦企业的业务成果达成，为企业提供全栈的SAP实施能力和服务，包括解决方案、咨询顾问服务、数字化服务、变革性的系统运维管理服务等端到端的服务。

服务

每天，数百万笔的交易在发生，企业应利用大数据的洞察力，为顾客提供更好的产品和服务。高知特针对SAP内存计算平台SAP HANA，提供具有业界领先水平的独特服务能力。

变革性的应用价值管理服务作为高知特的重点战略能力，以帮助企业更好地交付SAP功能，通过独特的价值管理为企业打造切实业务成果。

智能企业的打造，需要有灵活和敏捷的运营模式。高知特为企业提供可靠解决方案，从既有SAP环境快速迁移至可靠的S/4HANA环境中，实现面向未来的数字业务核心，并以最低的中断风险帮助企业快速完成迁移。

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企业IT转型对于企业发展愈发重要。高知特SAP方案咨询团队，为企业提供全面的转型咨询服务，涵盖服务能力、业务运营和技术方案设计。

提高顾客忠诚度，要求企业业务必须以顾客为中心。高知特通过提供可靠的云框架套件，为SAP 客户体验解决方案提供无缝扩展解决方案，助力企业打造现代化的客户体验，并对顾客需求有更加深刻的洞察。

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高知特与来自各个商业领域的企业合作，提供行业特定解决方案和加速器工具包，帮助企业快速部署，实现以员工为中心的先进人力资本管理。

随着商业的全球化，企业希望IT基础设施供给更够更加精简高效，能够灵活满足业务需要。高知特致力于与企业客户展开密切合作，帮助企业真正实现数字化技术所提供的优势，加速云采用。

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为ERP实施提供高效的质量工程与保证，服务商需要具备深厚的SAP产品专业知识、对底层业务流程的理解、以及在测试方面的最佳实践经验积累。高知特SAP服务团队将这三个要素结合，为企业提供专业而全面的SAP项目测试服务。

典型案例

消费品

通过SAP系统升级，英国饮料集团Britvic（碧域）大幅提升云服务
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制造

Orica (澳瑞凯) 利用SAP S/4HANA数字化核心实现IT现代化
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高知特是SAP金牌合作伙伴

作为SAP金牌合作伙伴， 高知特提供独特的SAP咨询服务能力和战略，致力于为企业客户交付高标准的系统，实现更大的业务价值。

高知特因 SAP on Azure 荣获 2022 年微软美国年度合作伙伴奖

高知特赢得了 Microsoft 的多个奖项，包括“SAP on Azure”的 2022 MSUS 合作伙伴奖。这些奖项认可了我们使用 Microsoft 云和 SAP 为客户提供创新数字转型成果并解决他们复杂业务问题的能力。

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高知特被评为 “SAP 云迁移服务”领导者

NelsonHall 在《2021 年度 SAP 云迁移服务研究报告》中将高知特评为“领导者”，评价范围包含遗留系统迁移能力和S/4HANA 转型能力，杰出性主要体现在高知特具备成熟的实施能力、丰富的合作伙伴生态、以及自有开发的各类加速包套件。

阅读完整报告
Nelson Hall
高知特丰富多样的SAP专业认证能力

通过严格的资质审查和认证流程，高知特获得SAP多项解决方案和行业能力认证。高知特针对不同垂直行业领域，提供专家级的SAP解决方案服务。

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SAP认可的专业知识

“高知特团队为我们成功整合三家厂商系统提供了有力支持。没有高知特的支持，我们将无法按时完成这一复杂项目。通过系统的集成，彻底提升了我们对业务的支持水平。”

- 供应链部门副总裁，一家全球性包装解决方案公司

“鉴于高知特的专家顾问团队、行业实施经验、SAP 知识，我们选择了与高知特合作。高知特协助我们，将多个并购企业的遗留系统进行了替换和整合，统一了其中的业务流程，为我们的业务发展战略提供了有力支持，并帮助我们能够在全球范围提供客户体验服务。”

- CIO，一家全球领先的技术信息企业

“感谢高知特帮助我们成功顺利上线新系统，而且实现了零业务中断。高知特体现出的对SAP和各类系统的丰富知识、项目攻坚的毅力、以及管理大型复杂IT项目的能力，让我感到敬佩。”

- CIO，一家美国专业医疗保健公司

“如果没有高知特团队强大的项目整合能力，我们无法完成本次 SAP 升级项目。我们结合之前IT运营实际开支和对Azure云设施成本的估算，预计本次SAP上云项目将为我们每年节约至少25%的经济支出。”

- CIO，一家阿联酋领先的项目集成商

“在高知特的管理层支持和团队努力下，让我们的项目成功顺利完成。同时，高知特的系统运维管理服务也为我们接下来的系统运维工作提供有力后盾。感谢高知特，让我们继续保持愉快合作。”

- 业务应用副总裁，一家全球性包装解决方案公司

SAP 合作伙伴

我们与世界级企业共同合作，并达成战略联盟，从而拓展服务领域，向客户交付更为全面的解决方案。我们的部分战略合作伙伴包括：

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