为ERP实施提供高效的质量工程与保证，服务商需要具备深厚的SAP产品专业知识、对底层业务流程的理解、以及在测试方面的最佳实践经验积累。高知特SAP服务团队将这三个要素结合，为企业提供专业而全面的SAP项目测试服务。