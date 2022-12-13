概览
消费者已从关注技术性能转向关注业务成果。在瞬息万变的商业环境中，企业需要不断简化和优化业务流程，以提升客户体验，提高运营效率。
- 获得敏捷能力，企业将能够随时随地访问业务数据并优化流程，更好地满足顾客需求。
- 构建现代化能力，企业将能够为顾客提供个性化的体验和服务，灵活部署新的数字商业模式。
每天，数百万笔的交易在发生，企业应利用大数据的洞察力，为顾客提供更好的产品和服务。高知特针对SAP内存计算平台SAP HANA，提供具有业界领先水平的独特服务能力。
变革性的应用价值管理服务作为高知特的重点战略能力，以帮助企业更好地交付SAP功能，通过独特的价值管理为企业打造切实业务成果。
企业IT转型对于企业发展愈发重要。高知特SAP方案咨询团队，为企业提供全面的转型咨询服务，涵盖服务能力、业务运营和技术方案设计。
高知特与来自各个商业领域的企业合作，提供行业特定解决方案和加速器工具包，帮助企业快速部署，实现以员工为中心的先进人力资本管理。
为ERP实施提供高效的质量工程与保证，服务商需要具备深厚的SAP产品专业知识、对底层业务流程的理解、以及在测试方面的最佳实践经验积累。高知特SAP服务团队将这三个要素结合，为企业提供专业而全面的SAP项目测试服务。
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