AWS ECS-Partner

Cognizant ist ein stolzer AWS-Partner, der mit der Amazon ECS-Container-Orchestrierungsplattform und -Lösungen technische Kompetenz und nachweislichen Kundenerfolg bewiesen hat.

Unsere umfassende Erfahrung in modernster Cloud-Technologie und in allen Branchen­bereichen ermöglicht es uns, die einzigartigen Herausforderungen und Chancen in verschiedenen Branchen anzugehen.