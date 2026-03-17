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Descubra soluções e conhecimentos específicos para a indústria.
Resolva os desafios mais difíceis de A&D com a Belcan.
Libere o máximo de desempenho e eficiência no seu negócio.
Reimagine a sua vantagem competitiva na manufatura.
Acelere o crescimento com soluções centradas no cliente.
Turbine a transformação do setor automóvel com soluções de TI escaláveis e a implementação de IA generativa.
Mantenha a sua vantagem competitiva com processos e estratégias otimizados.
Crie uma cultura digital com estratégias que o mantêm conectado aos seus clientes.
As nossas soluções de dados e IA alinham-se com os resultados de negócios e criam resultados significativos.
Melhore a eficiência e a sustentabilidade com tecnologia que impulsiona a economia azul.
Personalize as experiências de aprendizagem com tecnologia educacional e soluções de TI e faça com que os alunos se sintam valorizados.
Crie estratégias para a inovação de produtos, serviços e processos que impulsionem um novo crescimento.
Transformação digital para criar uma empresa mais inteligente, ágil e de alto desempenho.
Tome decisões de negócio com base em dados contextuais em tempo real com as nossas soluções digitais.
Aprofunde a lealdade dos clientes, promova relações de longo prazo e aumente a rentabilidade.
Ofereça mais opções energéticas, reduza custos e aumente a satisfação do cliente.
Transforme experiências de compras comuns em ambientes imersivos e envolventes.
Explore soluções que melhoram e unificam a experiência de atendimento para milhões de pacientes.
Atenda às exigências dos clientes por uma experiência de seguro online digital e personalizada, ao mesmo tempo que reduz os riscos.
Mantenha-se à frente da concorrência com as tecnologias mais recentes, como IoT, machine learning e blockchain.
Crie uma estratégia digital que encante os clientes e reduza custos.
Explore soluções digitais para maior agilidade e crescimento.
Profunda experiência no setor para impulsionar o seu negócio rumo ao futuro.
Explore as soluções flexíveis e personalizadas da Belcan.
Solução para transformar projetos-piloto de IA isolados em redes de agentes robustas e escaláveis.
Aproveite a IA e transforme as oportunidades em valor.
Acelere o tempo de geração de valor para a IA de ponta industrial.
Mantenha uma elevada integridade durante todo o ciclo de vida da IA.
Perceba a próxima fronteira do desempenho empresarial.
Solução para transformar projetos-piloto de IA isolados em redes de agentes robustas e escaláveis.
Conecte os seus processos, pessoas e informações em toda a empresa com IPA habilitado por IA.
Business processes impulsionados por IA para organizações modernas.
Fique à frente das ciberameaças com uma defesa preventiva orientada por IA.
Soluções de cloud escaláveis e eficientes para a transformação do negócio.
Aceleração de nível empresarial: A vantagem last mile da IA.
Transforme grandes visões em realidade prática com competências que o levarão mais longe.
Liderar a inovação com inteligência.
Transforme as operações através de orquestração inteligente, integração de plataformas e parcerias estratégicas.
Otimize as experiências dos funcionários e clientes de amanhã com o Cognizant Moment™.
Vamos conceber soluções arrojadas: inteligentes, conectadas, autónomas — feitas para serem escaláveis.
Aumente a eficiência operacional, otimize custos e acelere o desenvolvimento de produtos.
Possibilite um negócio mais seguro e focado no valor com soluções comprovadas de última geração.
Melhore as operações, aumente a eficiência, elimine a dívida técnica e modernize as aplicações para o futuro.
Crie rapidamente o software do amanhã, com foco no impacto no negócio.
Insights de IA para inspirar a transformação empresarial.
Impulsione a modernização para o sucesso com uma estratégia de flywheel.
Desenvolver as capacidades técnicas necessárias para criar agentes robustos.
Elimine a lacuna entre uma forte liderança em IA e a prontidão empresarial.
Explore as últimas novidades em IA na nossa newsletter bimensal.
Aprofunde‑se na nossa pesquisa inovadora e descubra novas tendências tecnológicas e de indústria
Explore as principais áreas de foco que são importantes para a Cognizant e para os nossos clientes.
Descubra como a nossa experiência pode ajudá-lo a identificar as oportunidades antecipadamente e superar as mudanças.
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