SO/IEC 42001:2023 is 's werelds eerste norm voor AI-managementsystemen. De certificering biedt een gestructureerde manier om de risico's en mogelijkheden van AI te beheren, waarbij innovatie en governance in evenwicht zijn. Met deze certificering zijn klanten er zeker van dat Cognizant in staat is de beste AI-management practices te bieden die hen helpen de juridische, reputatie- en operationele risico's van AI te minimaliseren.