Life Sciences Operations 2023

Americas
Middle East
Europe
Asia Pacific
トピックサービスまたはオファリングを入力し、Enter キーを押して検索します
一般的な検索 :
日本
複雑さとリスクを軽減し、創造性を飛躍的に高め、AIファーストの変革がもたらすメリットを確実に実現します。
人間とマシンの新たなコラボレーションによって、デジタルをユーザーにとってより身近にし、ビジネスを変革に導きます。
Everestは、コグニザントのエンドツーエンドのケイパビリティ、臨床試験、患者向けサービスソリューション、およびファーマコビジランス 向けのCognizant Neuroを評価しています。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
コグニザントより後日改めてご連絡差し上げます。なお、お問合せ内容によっては、お返事に時間がかかる場合がございますので予めご了承ください。
もう一度やり直すか、inquiry@cognizant.com にお問い合わせを投稿してください。