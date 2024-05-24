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Life Sciences Operations 2023
コグニザントは、「Everest Group Life Sciences Operations PEAK Matrix® Assessment 2022」において、リーダーの評価を獲得しました。

Everestは、コグニザントのエンドツーエンドのケイパビリティ、臨床試験、患者向けサービスソリューション、およびファーマコビジランス 向けのCognizant Neuroを評価しています。

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