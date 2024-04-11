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コグニザントジャパン ブログ
コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

国際女性デー（IWD）は、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために設けられた日です。今年のIWDのテーマは「#InspireInclusion」です。

この重要な日を記念し、コグニザントジャパンD&Iコミッティは３月２７日にイベントを開催いたしました。同イベントには、マニュライフ生命様より特別ゲストをお招きし、ご自身の経験やサクセスストーリーを含むベストプラクティスをパネルディスカッション形式で共有いただきました。

コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

マニュライフ生命様は、コグニザントジャパンの最も重要なクライアントの一つであり、長年にわたりコグニザントの能力を信頼し、事業を管理や移行を実施してきました。

イベントは立食形式の懇親会から始まり、参加者全員が打ち解け、カジュアルな会話を楽しみました。伝統的な「カンパイ」の後、簡単な自己紹介を経てパネルディスカッションを始めました。マニュライフ生命様からは、廣岡絹恵氏（アプリケーション開発ディレクター）、ガウリ・デシュパンデ氏（テクノ・ファンクショナル・アナリスト・ディレクター）、スガニヤ・ナラサミ氏（エンゲージメント・ポートフォリオ・リード）とシシー・ユン氏（サービスライン・スペシャリスト）が参加しました。

各パネリストは、モデレーターから質問を受け、それぞれの経験を発表しました。モデレーターが取り上げた話題には、男女比を均恵に保つこと、柔軟性を促進するためのプログラム、個人的な経験などがありました。また今年のテーマである「#inspireinclusion」に基づいて、パネルが一緒に働く人たちにどのようにインクルージョンを促すつもりかも確認をしました。パネルディスカッションは、パネリスト以外も自由に参加できるインタラクティブなものとなりました。

コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

廣岡さんは、職場における柔軟性の重要性を指摘しました。彼女の専門分野であるインダストリー・ソリューションズは、デリバリーに非常に重点を置いているため、9時から5時までという枠にとらわれず、社員が成果を出しさえすれば問題ないと述べ、ガウリさんは、自身の豊富な経験に根ざした貴重な洞察とアイデアを提供してくれました。ガウリさんは、すべての女性が人生のどこかの時点で何らかの変化を経験することになるとさらに述べ、例えば、女性は母親としての道を歩み始めるとキャリアを後回しにすることが求められる場合がある。しかし、いったん仕事に復帰すれば、母親としての時間を妥協する必要はないこと、そのために、コグニザントのような組織は、リターンシップやスキルアッププログラムのような、女性が自分の仕事でより活躍できるようにするための活動を行うことができると締めくくりました。

シシーさんは男女比の問題を振り返り、必要な時に必要な柔軟性を提供することで、女性が仕事とプライベートの両方で複数の仕事をこなせるようになると述べました。同じくパネルに参加したカマラさんは、無意識の偏見についての経験を話してくれました。カマラさんは、面接や会議中に、つい男性の代名詞を使ってしまい、女性参加者を不快にさせてしまうことがよくあると話した。また、「レディーファースト」と言われることが多いが、ほとんどの女性は、妊婦、授乳中の母親、老人、そして女性の順に優先されるべきだと感じていると述べました。

パネリストの一人であるスガ二ヤさんは、マニュライフ生命に入社するまでのご自身の経験を語っていただきました。安定したキャリアを歩むことができたのは、マニュライフ生命の経営陣のサポートと家族の大きな支えがあったからこそだと回想してくれました。また、パネリストたちは「共感」の重要性を強調しました。ガウリさんは、クライアントへ求めることや、収益に関することはさておき、問題を抱えた社員に共感することが非常に重要な場合があると述べ、そのことについて要約し話をしていただきました。

コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

全体のディスカッションは、マニュライフ生命様とコグニザントで働く女性の意見を聞く機会を参加者全員に与えることができた機会となりました。このイベントで特筆すべき点は、参加した男女比がほぼ同数だったことで、アライシップの完璧な見本となりました。最後に、コグニザントジャパン株式会社COOの澤野真実氏が、D&Iコミッティを代表してパネル・メンバーに謝辞を述べるとともに、女性の功績を称えるだけでなく、#Inspireinclusionを掲げ、社内の男女平等を強力に推進していくことを宣言しました。

コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

 

このイベントを思い出深いものにしてくれたSKさん、ボランティアの皆さん、参加者の皆さんに感謝します。

この記事の投稿者

コグニザントジャパン株式会社

マーケティング部

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