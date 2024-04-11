コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024
国際女性デー（IWD）は、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために設けられた日です。今年のIWDのテーマは「#InspireInclusion」です。
この重要な日を記念し、コグニザントジャパンD&Iコミッティは３月２７日にイベントを開催いたしました。同イベントには、マニュライフ生命様より特別ゲストをお招きし、ご自身の経験やサクセスストーリーを含むベストプラクティスをパネルディスカッション形式で共有いただきました。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
大きなビジョンを現実の成果へと導く、確かな専門性でさらなる成長を支えます。
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
業界に特化したソリューションと専門性
Belcanが航空宇宙・防衛分野の課題解決を支援します。
ビジネスの生産性・効率性の最大化を支援します。
製造業における競走優位の再構築。
顧客中心のソリューションで成長を加速。
プロセスと戦略の合理化で競争優位性を維持。
ブルーエコノミーを推進するテクノロジーで効率性と持続可能性を向上。
多くの患者により優れた治療体験を提供するためのソリューション。
アジリティと成長を促進するデジタルソリューション。
DXにより、アジリティとパフォーマンスに優れたよりインテリジェントな企業を構築。
IoT、機械学習、ブロックチェーンといった最新テクノロジーで競合優位性を確立。
教育テクノロジーとITソリューションを活用した学習体験のパーソナライゼーションンにより、学習の価値を高める。
顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築し、収益性の向上につなげる。
スケーラブルなITソリューションと生成AIの導入で、自動車業界の変革を加速。
従来の購買体験を、没入感のある魅力的な体験に変革。
顧客との継続的な関係を維持するための戦略でデジタルカルチャーを構築。
新たな成長をもたらす製品・サービス・プロセスの革新の戦略策定。
リアルタイムのコンテキストデータに基づく意思決定を実現するコグニザントのデジタルソリューション。
より多くのエネルギーオプションを提供し、コスト削減と顧客満足度向上へとつなげる。
ビジネス成果に直結するデータ & AIソリューションで、目に見える効果を生み出します。
リスクを軽減しながら、デジタルかつパーソナライズされたオンライン保険体験を求める顧客の期待に応える。
顧客満足度の向上とコスト削減を実現するデジタル戦略の構築。
深い業界専門知識で未来に向けた成長を支援。
Belcanが、柔軟性を備えたカスタムソリューションについて解説します。
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
AIでチャンスを価値に変える。
インダストリアル・エッジAIの価値を最速で実現。
AI ライフサイクル全体で高い整合性を維持。
企業のパフォーマンスを次のレベルへ
分断されたAIパイロット導入を、本番運用レベルのエージェントネットワークへと転換するソリューション
大規模展開を見据えた、インテリジェントで、コネクテッドかつ自律的な次世代ソリューション
オペレーションの強化と効率向上を支援します。技術的負債を解消し、将来を見据えたアプリケーション・モダナイゼーション・サービスを提供します。
Cognizant Moment™で未来の従業員および顧客体験を最適化。
業務効率の向上、コスト最適化、製品開発の迅速化を実現。
インテリジェントなオーケストレーション、プラットフォーム統合、戦略的パートナーシップを通じて、オペレーションを変革
AI対応のIPAで、企業全体のプロセス・人材・インサイトをつなげます。
ビジネス変革を支える、拡張性と効率性に優れたクラウドソリューション
エンタープライズグレードの加速: AI導入におけるラストマイルの優位性
AI主導の先制防御で、サイバー脅威に先手を打つ
AI主導のデジタルエンジニアリングでイノベーションを加速
インテリジェンスで、イノベーションを牽引
実績ある次世代ソリューションで、よりセキュアで価値重視のビジネスを実現。
企業の変革を後押しするAIのインサイト
フライホイール戦略で、モダナイゼーションを成功へ導く
堅牢なエージェントを構築するために必要な技術力を強化
優れたAIリーダーシップと導入体制との間にあるギャップを解消。
隔月発行のニュースレターで、AIの最新情報をご覧ください。
コグニザントのエキスパートが、いち早く機会を察知し、変化に先んじるためのアドバイスを提供します。
コグニザントジャパン株式会社
2024年04月15日
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国際女性デー（IWD）は、女性の社会的、経済的、文化的、政治的功績を称えるために設けられた日です。今年のIWDのテーマは「#InspireInclusion」です。
この重要な日を記念し、コグニザントジャパンD&Iコミッティは３月２７日にイベントを開催いたしました。同イベントには、マニュライフ生命様より特別ゲストをお招きし、ご自身の経験やサクセスストーリーを含むベストプラクティスをパネルディスカッション形式で共有いただきました。
マニュライフ生命様は、コグニザントジャパンの最も重要なクライアントの一つであり、長年にわたりコグニザントの能力を信頼し、事業を管理や移行を実施してきました。
イベントは立食形式の懇親会から始まり、参加者全員が打ち解け、カジュアルな会話を楽しみました。伝統的な「カンパイ」の後、簡単な自己紹介を経てパネルディスカッションを始めました。マニュライフ生命様からは、廣岡絹恵氏（アプリケーション開発ディレクター）、ガウリ・デシュパンデ氏（テクノ・ファンクショナル・アナリスト・ディレクター）、スガニヤ・ナラサミ氏（エンゲージメント・ポートフォリオ・リード）とシシー・ユン氏（サービスライン・スペシャリスト）が参加しました。
各パネリストは、モデレーターから質問を受け、それぞれの経験を発表しました。モデレーターが取り上げた話題には、男女比を均恵に保つこと、柔軟性を促進するためのプログラム、個人的な経験などがありました。また今年のテーマである「#inspireinclusion」に基づいて、パネルが一緒に働く人たちにどのようにインクルージョンを促すつもりかも確認をしました。パネルディスカッションは、パネリスト以外も自由に参加できるインタラクティブなものとなりました。
廣岡さんは、職場における柔軟性の重要性を指摘しました。彼女の専門分野であるインダストリー・ソリューションズは、デリバリーに非常に重点を置いているため、9時から5時までという枠にとらわれず、社員が成果を出しさえすれば問題ないと述べ、ガウリさんは、自身の豊富な経験に根ざした貴重な洞察とアイデアを提供してくれました。ガウリさんは、すべての女性が人生のどこかの時点で何らかの変化を経験することになるとさらに述べ、例えば、女性は母親としての道を歩み始めるとキャリアを後回しにすることが求められる場合がある。しかし、いったん仕事に復帰すれば、母親としての時間を妥協する必要はないこと、そのために、コグニザントのような組織は、リターンシップやスキルアッププログラムのような、女性が自分の仕事でより活躍できるようにするための活動を行うことができると締めくくりました。
シシーさんは男女比の問題を振り返り、必要な時に必要な柔軟性を提供することで、女性が仕事とプライベートの両方で複数の仕事をこなせるようになると述べました。同じくパネルに参加したカマラさんは、無意識の偏見についての経験を話してくれました。カマラさんは、面接や会議中に、つい男性の代名詞を使ってしまい、女性参加者を不快にさせてしまうことがよくあると話した。また、「レディーファースト」と言われることが多いが、ほとんどの女性は、妊婦、授乳中の母親、老人、そして女性の順に優先されるべきだと感じていると述べました。
パネリストの一人であるスガ二ヤさんは、マニュライフ生命に入社するまでのご自身の経験を語っていただきました。安定したキャリアを歩むことができたのは、マニュライフ生命の経営陣のサポートと家族の大きな支えがあったからこそだと回想してくれました。また、パネリストたちは「共感」の重要性を強調しました。ガウリさんは、クライアントへ求めることや、収益に関することはさておき、問題を抱えた社員に共感することが非常に重要な場合があると述べ、そのことについて要約し話をしていただきました。
全体のディスカッションは、マニュライフ生命様とコグニザントで働く女性の意見を聞く機会を参加者全員に与えることができた機会となりました。このイベントで特筆すべき点は、参加した男女比がほぼ同数だったことで、アライシップの完璧な見本となりました。最後に、コグニザントジャパン株式会社COOの澤野真実氏が、D&Iコミッティを代表してパネル・メンバーに謝辞を述べるとともに、女性の功績を称えるだけでなく、#Inspireinclusionを掲げ、社内の男女平等を強力に推進していくことを宣言しました。
このイベントを思い出深いものにしてくれたSKさん、ボランティアの皆さん、参加者の皆さんに感謝します。