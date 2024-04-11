コグニザントジャパン - 国際女性デー 2024

廣岡さんは、職場における柔軟性の重要性を指摘しました。彼女の専門分野であるインダストリー・ソリューションズは、デリバリーに非常に重点を置いているため、9時から5時までという枠にとらわれず、社員が成果を出しさえすれば問題ないと述べ、ガウリさんは、自身の豊富な経験に根ざした貴重な洞察とアイデアを提供してくれました。ガウリさんは、すべての女性が人生のどこかの時点で何らかの変化を経験することになるとさらに述べ、例えば、女性は母親としての道を歩み始めるとキャリアを後回しにすることが求められる場合がある。しかし、いったん仕事に復帰すれば、母親としての時間を妥協する必要はないこと、そのために、コグニザントのような組織は、リターンシップやスキルアッププログラムのような、女性が自分の仕事でより活躍できるようにするための活動を行うことができると締めくくりました。

シシーさんは男女比の問題を振り返り、必要な時に必要な柔軟性を提供することで、女性が仕事とプライベートの両方で複数の仕事をこなせるようになると述べました。同じくパネルに参加したカマラさんは、無意識の偏見についての経験を話してくれました。カマラさんは、面接や会議中に、つい男性の代名詞を使ってしまい、女性参加者を不快にさせてしまうことがよくあると話した。また、「レディーファースト」と言われることが多いが、ほとんどの女性は、妊婦、授乳中の母親、老人、そして女性の順に優先されるべきだと感じていると述べました。

パネリストの一人であるスガ二ヤさんは、マニュライフ生命に入社するまでのご自身の経験を語っていただきました。安定したキャリアを歩むことができたのは、マニュライフ生命の経営陣のサポートと家族の大きな支えがあったからこそだと回想してくれました。また、パネリストたちは「共感」の重要性を強調しました。ガウリさんは、クライアントへ求めることや、収益に関することはさておき、問題を抱えた社員に共感することが非常に重要な場合があると述べ、そのことについて要約し話をしていただきました。